РИАМО - 27 июл. На территории Павловского Посада закончили ремонт и нанесли разметку на четырех региональных дорогах общей протяженностью 4,5 километра, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На региональной сети в полном объеме отремонтированы дороги: Евсеево — Назарьево — Ефимово — Логиново — Козлово с 0 по 0,1 километра, от основной дороги до остановки «Поворот на Козлово», Павловский Посад — Аверкиево — Крупино — Данилово — Шебаново с 0 по 1,6 километра в деревнях Шебаново и Крупино, Евсеево — Назарьево — Ефимово — Логиново с 0 по 2 километр от деревни Евсеево до деревни Щекутово, на улице Дачная в селе Рахманово (дорога ММК — Ликино-Дулево — Рахманово с 0 по 0,5 километра)», – говорится в сообщении.

Ремонт на муниципальной сети дорог продолжается. Специалисты уже успели отремонтировать улицы Захаровскую, Сенную, Радищева и Красный Текстильщик, переулок Ефимова, подъезд к пересечению улиц Радищева и 1 Мая.

В ходе работ было отфрезеровано старое, и устроено новое покрытие, укреплены обочины, и нанесена горизонтальная дорожная разметка.

Всего в этом году в Подмосковье отремонтируют более 1,7 тысячи участков автодорог протяженностью свыше 2 тысяч километров. На сегодняшний день работы завершены более чем на 1,2 тысячи участках. Завершить ремонтный сезон запланировано осенью.

Ремонт региональных дорог ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».