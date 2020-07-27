РИАМО - 27 июл. Спартакиада допризывной молодежи Подмосковья состоится 28 июля во Дворце спорта «Багратион» в Можайске, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Спартакиада допризывной молодежи Московской области является неотъемлемой частью спортивного сезона и проходит каждый год. Такие мероприятия демонстрируют физическую подготовку, а соревновательный формат закаляет характер нашей молодежи», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Участники спартакиады будут соревноваться в нескольких видах личных и командных испытаний. В личном зачете выявят сильнейшего по подтягиваниям, упражнениям на пресс и прыжкам в длину с места, в беге на 100 и 3 тысячи метров, стрельбе из пневматической винтовки и метании гранаты.

Для команд приготовлены другие дисциплины. Речь идет о разборке и сборке автомата АК-47 и строевой подготовке.