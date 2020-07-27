РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. В микрорайоне Кузнечики городского округа Подольск возобновили бесплатные занятия для пенсионеров по лечебно-оздоровительной физкультуре, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«Возобновляются бесплатные занятия по лечебно-оздоровительной физкультуре для пенсионеров микрорайона Кузнечики. Приглашаем вас 29 июля в 15:00 в фитнес центр «Амазонка», - говорится в сообщении.

Занятия будут проходить на улице Генерала Смирнова, 4, второй этаж.

Ранее все занятия для пожилых жителей отменили из-за ситуации с коронавирусом.