РИАМО - 27 июл. Практически на всех участках московских дорог ликвидированы подтопления, образовавшиеся из-за ливней, прошедших в городе, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В столице в понедельник прошел сильный ливень. На дорогах города образовались подтопления.

«Все подтопления, кроме подтопления под Ростокинским мостом, ликвидированы», - говорится в сообщении.

За Москве за день выпало более половины месячной нормы осадков.