РИАМО - 27 июл. В Российской академии наук заявили, что массовую вакцинацию населения от коронавирусной инфекции необходимо начинать не ранее 2021 года, сообщает РИА Новости.

«Когда мы говорим о тотальной вакцинации населения в десятках, сотнях миллионов доз, то, конечно, это время не быстрое», - сказал президент РАН Александр Сергеев.

Он уточнил, что проверка эффективности вакцины от Covid-19 требует значительного времени. Поэтому в вопросе массовой вакцинации необходимо проявлять осторожность.

«По крайней мере в течение полугода вы должны наблюдать, что происходит с теми антителами, которые спровоцировала вакцинация», - отметил Сергеев.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса в мире набирает обороты. По данным ВОЗ, число инфицированных приблизилось к 16 миллионам, число жертв пандемии превысило 640 тысяч человек.

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27 ИЮЛЯ

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- Число новых случаев коронавируса в Москве за месяц сократилось на 7,5%. Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в столице на текущий момент составляет 238 641.

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- За прошедшие сутки в столице скончались 13 человек с коронавирусом. Общее число погибших от Covid-19 в Москве достигло 4 411 челвоек.