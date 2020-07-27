РИАМО - 27 июл. В Российской академии наук заявили, что массовую вакцинацию населения от коронавирусной инфекции необходимо начинать не ранее 2021 года, сообщает РИА Новости.
«Когда мы говорим о тотальной вакцинации населения в десятках, сотнях миллионов доз, то, конечно, это время не быстрое», - сказал президент РАН Александр Сергеев.
Он уточнил, что проверка эффективности вакцины от Covid-19 требует значительного времени. Поэтому в вопросе массовой вакцинации необходимо проявлять осторожность.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса в мире набирает обороты. По данным ВОЗ, число инфицированных приблизилось к 16 миллионам, число жертв пандемии превысило 640 тысяч человек.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Будете ли вы делать прививку от коронавируса?
Текстовая трансляция
27 ИЮЛЯ
- Самое важное о коронавирусе за день
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В Подмосковье за минувшие сутки от коронавируса скончались 4 человека. За все время пандемии в регионе умерли 1098 Covid-пациентов.
- Глава ВОЗ предупредил, что пандемия коронавируса в мире набирает обороты. В настоящий момент, по данным ВОЗ, число инфицированных приблизилось к 16 миллионам, погибли свыше 640 тысяч человек с коронавирусом.
- Число новых случаев коронавируса в Москве за месяц сократилось на 7,5%. Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в столице на текущий момент составляет 238 641.
- За последние сутки в России зафиксировали 5 635 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 139 случая заражения. В Москве - 694 случаев.
- За прошедшие сутки в столице скончались 13 человек с коронавирусом. Общее число погибших от Covid-19 в Москве достигло 4 411 челвоек.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии