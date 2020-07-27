РИАМО - 27 июл. На территории столицы за понедельник уже выпал 51% от месячной нормы осадков, сообщил РИАМО ведущий специалист центр погоды «Фобос» Александр Синенков.

В городе прошел ливень, оказались затопленными участки дорог, образовались «водопады» на лестницах подземных переходов.

«В Москве за день выпало 48 миллиметров осадков», - сказал Синенков.

По его словам, большая часть осадков пришлась на центральную часть мегаполиса.

Месячная норма в июле составляет 94 миллиметра.