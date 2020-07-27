РИАМО - 27 июл. Учащиеся школ на территории Московской области выбрали название для регионального центра выявления и поддержки одаренных детей, он получил название «Взлет», сам центр был создан в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«На Школьном портале Московской области завершилось голосование по выбору названия для центра выявления и поддержки одаренных детей Московской области, который функционирует на базе гимназии имени Е.М. Примакова. Теперь образовательный центр носит название «Взлет» – именно за него отдали большее количество голосов школьники региона», – говорится в сообщении.

Образовательный центр «Взлет» создали в прошлом году. Он был открыт в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», чтобы выявлять, сопровождать и оказывать поддержку одаренным детям, живущим на территории Подмосковья.

«Взлет» функционирует по образцу образовательного центра «Сириус». Новый центр реализует профильные образовательные программы по трем направлениям: наука, искусство, спорт.