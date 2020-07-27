РИАМО - 27 июл. В 2020 году в Принарском парке городского округа Серпухов пройдет благоустройство в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы «Формирование комфортной городской среды», говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

В парке сделают новые тропинки, сцену и спортивные зоны.

«Появится новая сцена, площадка для игры в петанк. Для любителей спорта и активного проведения досуга появится зона для памп-трека, будет оборудована воркаут зона с боксерскими стойками и зона для стритбола и тенниса», - говорится в сообщении.

Кроме того, в парке установят новые малые архитектурные формы – лавочки и урны.

Парк сделали в 2014 году. С того времени здесь появились дорожки для прогулки, удобные лавочки, арт-объекты для влюбленных, домики для отдыха, детская площадка и памятник Петру и Февронии.