РИАМО - 27 июл. В 2020 году руководители общественных приемных бизнес-омбудсмена Московской области стали чаще предлагать предпринимателям бесплатную процедуру медиации, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Подмосковье.

По мнению регионального бизнес-омбудсмена Владимира Головнева, медиация в условиях действующих ограничений на фоне распространения коронавируса может стать одним из самых востребованных инструментов в разрешении конфликтных ситуаций на досудебной стадии.

«При этом разгрузка судебных органов – не главная задача, которую решает медиация. Ее главная задача - разрешение споров и конфликтов на досудебном этапе. Медиация поможет избавиться предпринимателям от длительной судебной процедуры. Подобный вид, замечу, бесплатного правового взаимодействия, как показывает практика Московской области, способствует не только развитию партнерских и деловых отношений, но и формированию этики деловых цивилизованных отношений, а значит, и гармонизации социальных отношений в целом», - сказал Головнев.

Московская область стала первым субъектом в России с подобной практикой взаимодействия и сотрудничества в сфере развития института медиации между различными ведомствами.

В прошлом году был подписано трехстороннее соглашение между областной Адвокатской палатой, управлением министерства юстиции РФ по Московской области и уполномоченным по защите прав предпринимателей в Подмосковье в рамках организации работы регионального центра медиации.

«В настоящий момент идет процесс подписания трехсторонних соглашений о сотрудничестве в муниципальных образованиях Московской области по модели подписанного областного соглашения. Трехсторонние соглашения между администрацией, руководителем общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей уже подписаны в Красногорске и Егорьевске. Планируется такое постепенное подписание и в остальных муниципальных образованиях» - отметил Головнев.

Он уточнил, что с начала этого года руководители 36 действующих в Подмосковье общественных приемных стали чаще предлагать предпринимателям разрешать споры и конфликты с помощью медиации. Многие гражданско-правовые споры стали решаться мирным путем вне судебных процедур. Таких примеров в Московской области становится все больше.

«За 4 месяца этого года руководителям общественных приемных совместно с учрежденным в Московской области центром медиации урегулированы споры по 287 обращениям предпринимателей. В апреле, например, только в одном Егорьевске удалось решить три конфликтные ситуации, связанные с возвратом билетов в РЖД, аварийной ситуацией с заливом муниципального имущества, снижением текущей арендной платы за помещения и отмены платы за 1 месяц для индивидуального предпринимателя», - резюмировал Головнев.