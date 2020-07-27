РИАМО - 27 июл. На трассе М-2 в городском округе Чехов столкнулись фура, трактор и два автомобиля, в результате аварии пострадали два человека, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

«По предварительной информации, сегодня около 17:30 на 62-м километре автодороги М-2 «Крым» (городской округ Чехов) в сторону области произошло попутное столкновение фуры, трактора и двух легковых автомобилей», - говорится в сообщении.

В результате дорожной аварии пострадали два человека. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ДПС. Обстоятельства ДТП выясняются.