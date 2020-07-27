РИАМО - 27 июл. Закончена активация выигрышных кодов столичной программы «Миллион призов», их сумели активировать 1 597 387 человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Победителями программы стали 2 миллиона москвичей. Они получили от 1 до 4 тысяч баллов, которые смогут потратить на поход в музей или кафе, пополнение карты «Тройка», покупку товаров в магазинах и аптеках или перечислить на благотворительность», – говорится в сообщении.

Поменять баллы на призы можно до 31 декабря. Во время выбора призов в личном кабинете высветится статус «Ожидает обработки», который означает резервирование призовых баллов. Также имеются статус «Принята» - заявка обрабатывается, или «Отклонена» - недостаток призовых баллов, отсутствие поощрения.

Когда все идет верно, появляется статус «Выполнена», после которой будет кнопка «Показать промокод», который надо предъявлять в торговой сети партнера.

В случае заявки на пополнение карты «Тройка» отклонение может произойти из-за неправильного номера карты, превышения лимита пополнения или наличия незачисленных пополнений.