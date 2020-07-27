РИАМО - 27 июл. Столичные пожарные продолжают тушить возгорание в женском следственном изоляторе на Шоссейной улице, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.
Пожар в здании СИЗО №6 вспыхнул днем в понедельник.
«Пожарные продолжают тушить возгорание», - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в 17:45 пожар был локализован на площади 30 квадратных метров.
Ранее из загоревшегося здания эвакуировали около 600 человек, их разместили в соседних корпусах. По факту происшествия организована прокурорская проверка.
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