РИАМО - 27 июл. Столичные пожарные продолжают тушить возгорание в женском следственном изоляторе на Шоссейной улице, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Пожар в здании СИЗО №6 вспыхнул днем в понедельник.

«Пожарные продолжают тушить возгорание», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в 17:45 пожар был локализован на площади 30 квадратных метров.

Ранее из загоревшегося здания эвакуировали около 600 человек, их разместили в соседних корпусах. По факту происшествия организована прокурорская проверка.