РИАМО - 27 июл. Минимальная цена на урны для праха в московских крематориях составляет 1,5 тысячи рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента торговли и услуг столицы.

Ранее жители пожаловались, что стоимость урны для праха в столице составляет в среднем 10 тысяч рублей и выше.

«Сегодня минимальная стоимость урны для праха в крематориях города Москвы составляет 1,5 тысячи рублей. В целом урны есть разной ценовой категории, это зависит от материала, из которого она изготовлена, - пластик, дерево, металл и так далее, а также ее технических характеристик», - сказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

Сейчас в городе действуют три крематория - Митинский, Николо-Архангельский и Хованский.

Немерюк подчеркнул, что кремация с последующей выдачей урны с прахом оформляется посредством заключения договора между родственником умершего и ГБУ «Ритуал», которое в качестве стороны по договору обязано обеспечить качество реализуемых урн, их безопасность и соответствие необходимым требованиям, обеспечить которые при приобретении гражданами урн в коммерческих организациях не получится.