РИАМО - 27 июл. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и председатель комиссии думы по экологической политике Александр Соловьев оценили состояние прудов Северо-Восточного округа столицы и направили обращение в департамент ЖКХ с конкретными предложениями по их комплексному восстановлению, говорится в сообщении пресс-службы столичного парламента.

В понедельник состоялся объезд малых водоемов Северо-Восточного округа, в котором принимали участие депутаты столичного парламента, представители органов исполнительной власти, муниципальные депутаты и жители районов Свиблово, Южное Медведково и Северное Медведково.

«В Московскую городскую думу поступают многочисленные просьбы москвичей по проведению работ по реабилитации малых водоемов. Подобные обращения поступают и ко мне как к депутату от районов СВАО города Москвы», — сказал Шапошников.

Он добавил, что в Северо-Восточном округе систематическая работа по оценке состояния водных объектов и выработке совместного с жителями плана действий по их восстановлению проводится с 2012 года.

«В ходе нашего предыдущего осмотра прудов в Свиблове и Медведкове в феврале этого года, наметили пути их реабилитации, что и было закреплено в проектах охранных мероприятий. По итогам сегодняшнего осмотра могу сказать, что многое из того, что было запланировано, удалось сделать», — добавил председатель столичного парламента.

По его словам, в 2020 году необходимо провести работы по реабилитации прудов Капустинский, Лазоревые, Кольский, Ясный и Медведковский.

Особую тревогу вызывает Медведковский пруд — последний раз он проходил очистку в 2014-2015 годах. В настоящее время состояние объекта является крайне неудовлетворительным, за все эти годы так и не была выявлена причина ухода воды из этого водоема. Запланированные мероприятия по его восстановлению необходимо провести незамедлительно.

«Проекты по всем прудам готовы, <...> они прошли экологическую экспертизу, учтены пожелания жителей. Выясним, какие пруды будут реабилитированы в 2020 году, а по каким работы должны быть перенесены на 2021 год», — добавил Шапошников.

Он также отметил, что каждый пруд имеет свою специфику. Помимо пожеланий жителей, учитывались различные виды растений, включая краснокнижные, а также животные и птицы.