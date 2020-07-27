РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. Жители Подольска смогут проголосовать 28 июля за участницу из городского округа Надежду Штрекер на финале всероссийского конкурса красоты среди женщин, передвигающихся на колясках, «Леди Интеграция», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Председателя клуба молодых инвалидов «Эдельвейс» Штрекер пригласили в финал всероссийского конкурса красоты среди женщин, передвигающихся на колясках, «Леди Интеграция», где она представляет Подольск и Московскую область. Финал конкурса пройдет в Новосибирске.

«Жители Подольска могут посмотреть в режиме реального времени онлайн-трансляцию финала Всероссийского конкурса красоты «Леди Интеграция» среди женщин, передвигающихся на колясках, и поддержать конкурсантку из Подольска Надежду Штрекер. Финал состоится 28 июля в 13 часов по московскому времени», - говорится в сообщении.

Ссылка на трансляцию: https://www.youtube.com/watch?v=zaAZHfx-GsE&feature=youtu.be.

Во время трансляции для зрителей будет открыто голосование за лучшую, по их мнению, конкурсантку, которая удостоится звания «Леди зрительских симпатий».

Конкурс проводит новосибирская региональная общественная организация инвалидов-колясочников «Центр независимой жизни «Финист» при поддержке Фонда президентских грантов РФ.

В конкурсе примут участие 13 представительниц из разных уголков России. Целями его проведения являются социальная интеграция женщин с ограниченными возможностями здоровья, привлечение внимания общественности к вопросу необходимости создания доступной среды для маломобильных граждан и формирование позитивного образа людей с инвалидностью.