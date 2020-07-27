РИАМО - 27 июл. В Серпухове заканчивают строительство нового учебного корпуса средней общеобразовательной школы №9 на Советской улице, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.



Строительная готовность здания составляет 90%, его планируют открыть в следующем месяце.

«Строительные работы ведутся в соответствии с графиком. По состоянию на 27 июля работы выполнены на 90%. На строительной площадке задействовано 155 рабочих», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.



Сейчас строители проводят внутреннюю отделку помещений, завершают благоустройство территории, приступают к фасадным работам на здании существующей школы.



Также ведут пусконаладку оборудования.