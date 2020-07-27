РИАМО - 27 июл. Два человека, которых ударила молния, доставлены в столичную больницу, они находятся в состоянии средней тяжести, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Во время сильной грозы в понедельник пострадали от молнии два человека, которые отдыхали на берегу Мещерского пруда.

«В настоящее время проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, вся медицинская помощь оказывается в полном объеме», - сказал собеседник агентства.

По его словам, состояние пострадавших не представляет угрозы для их жизни.