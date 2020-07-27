РИАМО - 27 июл. Девять дополнительных путей уложили на станции Лобня Савеловского направления Московской железной дороги, здесь продолжаются работы по развитию железнодорожной инфраструктуры для увеличения пропускной способности станции, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Дополнительные пути уложены на удалении в 3,5 километра от пассажирской инфраструктуры, они будут использоваться для грузовой работы - сортировки и отправки 145 вагонов в сутки.

«Это позволит разгрузить станцию, которая является конечной для поездов МЦД-1 Одинцово-Лобня. Ежедневно через Лобню курсирует более 200 пригородных, восемь грузовых и один пассажирский поезд», - говорится в сообщении.

Также до конца года планируется удлинить пути на станции для организации прибытия и отправления грузовых поездов.

Ранее на станции Лобня были уложены четыре отдельных тупиковых пути для обслуживания поездов МЦД-1.