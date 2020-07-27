РИАМО - 27 июл. На некоторых участках столичных дорог уже ликвидированы подтопления, образовавшиеся в результате сильных дождей, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Подтопления ликвидировали на пересечении проезда Серебрякова - улица Вильгельма Пика, улице Б. Галушкина, дом 2, на пересечении Дмитровского шоссе - 3-его Нижнелихоборского проезда.

А также на пересечении Дмитровского шоссе - улицы Руставели, Дмитровском шоссе, дом 67, пересечении Большой Академической улицы – СВХ, улице Докукина, дом 9, корпус 1.

Еще больше нет подтоплений на улице Сущевский Вал, 69, и Бутырской улице, 2/18 (на съезде с ТТК на Бутырскую улицу в сторону области).

Кроме того, движение восстановили на улицах Академика Комарова и Шереметьевской.

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