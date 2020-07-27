РИАМО - 27 июл. Пожарные спасли одного человека в ходе тушения возгорания в многоэтажном доме в Зеленограде, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 17:36 понедельника. Горел балкон квартиры на седьмом этаже 12-этажного жилого дома. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с вышележащих квартир был спасен один человек, а также выведены еще три человека для безопасности», - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало. В 17:52 пожар был ликвидирован.