РИАМО - 27 июл. Прокуратура Москвы организовала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности из-за задымления в женском СИЗО №6, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

По предварительным данным, в понедельник на улице Шоссейной в помещении ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по Москве произошло задымление. Из здания эвакуировали порядка 600 человек. Их разместили в соседних корпусах.

«Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Юго-Восточного административного округа Москвы Роман Никифоров и прокурор отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний прокуратуры Москвы Александр Дмитриков», - говорится в сообщении.

По результатам данной проверки, если на то будут основания, специалисты рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.