РИАМО - 27 июл. Эксклюзивное архитектурное решение применят в Центре самбо и бокса в столичном спорткомплексе «Лужниках», там планируют сделать зеркальный потолок, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В Центре самбо и бокса в «Лужниках» появится своя «фишка» – оригинальное архитектурное решение. Благодаря зеркальному потолку, витражному остеклению и наклонным панелям с эффектом отражения за действиями спортсменов можно будет наблюдать, не заходя в здание – с улицы», – сказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Дворец единоборств будет построен в стиле функционализм. Центры самбо и бокса объединят общим фасадом и разместят симметрично друг другу.

В спортивном комплексе будут проводиться не только тренировки, но и соревнования различных уровней.

Строительство Международного центра самбо и бокса начнется до конца текущего года.