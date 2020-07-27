РИАМО - 27 июл. Эксклюзивное архитектурное решение применят в Центре самбо и бокса в столичном спорткомплексе «Лужниках», там планируют сделать зеркальный потолок, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.
Дворец единоборств будет построен в стиле функционализм. Центры самбо и бокса объединят общим фасадом и разместят симметрично друг другу.
В спортивном комплексе будут проводиться не только тренировки, но и соревнования различных уровней.
Строительство Международного центра самбо и бокса начнется до конца текущего года.
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