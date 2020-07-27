РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 июл. В городском округе Балашиха ищут женщину, которая 20 июля вышла из дома и пропала, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропала 62-летняя Наталья Александровна Чередниченко, городской округ Балашиха, Московская область. Двадцатого июля вышла из дома и не вернулась. Нуждается в медицинской помощи», – отмечается в сообщении.

Приметы: рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серые.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.