РИАМО - 27 июл. 29 июля бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнев вместе с главой Богородского городского округа Игорем Сухиным откроет общественную приемную в Ногинске и проведет личный прием предпринимателей.

«С января по июль 2020 года наши общественные приемные рассмотрели порядка 5 тысяч обращений подмосковных предпринимателей. Наша задача поддержать предпринимателя и оказать ему оперативную помощь в решении возникающих проблем, избавив его от потери времени на дорогу в Москву», – отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

По его словам, аппарат бизнес-омудсмена старается обеспечить присутствие общественных приемных во всех муниципалитетах Подмосковья.

Он добавил, что на данный момент в муниципальных и межмуниципальных общественных приемных бизнес-омбудсмена, которые находятся в 49 муниципалитетах Подмосковья, обрабатывают большую часть обращений предпринимателей.

Во время своей поездки 29 июля уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе также планирует посетить компанию «Чистовье».