РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июл. За минувшие сутки в подмосковных Люберцах выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии в округе зарегистрировали 2116 случаев инфицирования, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.
«В Люберцах выявили за сутки шесть случая коронавируса. Всего в округе насчитывается 2116 заболевших», - говорится в сообщении.
В Котельниках за сутки выявили три новых случаев инфицирования коронавирусом, за весь период эпидемии в округе зафиксировали 337 случаев заражения.
В Дзержинском не выявили новых случаев Covid-19, общее число заражений в округе достигло 575.
Текстовая трансляция
27 ИЮЛЯ
- Самое важное о коронавирусе за день
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В Подмосковье за минувшие сутки от коронавируса скончались 4 человека. За все время пандемии в регионе умерли 1098 Covid-пациентов.
- Глава ВОЗ предупредил, что пандемия коронавируса в мире набирает обороты. В настоящий момент, по данным ВОЗ, число инфицированных приблизилось к 16 миллионам, погибли свыше 640 тысяч человек с коронавирусом.
- Число новых случаев коронавируса в Москве за месяц сократилось на 7,5%. Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в столице на текущий момент составляет 238 641.
- За последние сутки в России зафиксировали 5 635 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 139 случая заражения. В Москве - 694 случаев.
- За прошедшие сутки в столице скончались 13 человек с коронавирусом. Общее число погибших от Covid-19 в Москве достигло 4 411 челвоек.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии