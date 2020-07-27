РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июл. За минувшие сутки в подмосковных Люберцах выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии в округе зарегистрировали 2116 случаев инфицирования, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.

«В Люберцах выявили за сутки шесть случая коронавируса. Всего в округе насчитывается 2116 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках за сутки выявили три новых случаев инфицирования коронавирусом, за весь период эпидемии в округе зафиксировали 337 случаев заражения.

В Дзержинском не выявили новых случаев Covid-19, общее число заражений в округе достигло 575.

Текстовая трансляция

27 ИЮЛЯ

- Самое важное о коронавирусе за день

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье за минувшие сутки от коронавируса скончались 4 человека. За все время пандемии в регионе умерли 1098 Covid-пациентов.

- Глава ВОЗ предупредил, что пандемия коронавируса в мире набирает обороты. В настоящий момент, по данным ВОЗ, число инфицированных приблизилось к 16 миллионам, погибли свыше 640 тысяч человек с коронавирусом.

- Число новых случаев коронавируса в Москве за месяц сократилось на 7,5%. Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в столице на текущий момент составляет 238 641.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 635 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 139 случая заражения. В Москве - 694 случаев.

- За прошедшие сутки в столице скончались 13 человек с коронавирусом. Общее число погибших от Covid-19 в Москве достигло 4 411 челвоек.