РИАМО - 27 июл. Сотрудники управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям обнаружили карантинные объекты во время досмотра цветов альстромерии из Нидерландов, говорится в сообщении ведомства.

Проверка растений проводилась на фитосанитарном контрольном посту в СВХ ООО «ОСТ-Терминал». Во время осмотра альстромерии из Нидерландов специалисты нашли карантинные для России объекты – табачную белокрылку и западный (калифорнийский) цветочный трипс.

«Наличие карантинных объектов в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ ВНИИКР)», – уточняется в сообщении.

Зараженные растения уничтожили согласно правилам фитосанитарного законодательства Российской Федерации.