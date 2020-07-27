РИАМО – 27 июл. Двое мужчин попали в столичную больницу после того, как в них попала молния, сообщает РИА Новости.

«Во время сильной грозы пострадали от молнии двое мужчин, находившиеся на берегу Мещерского пруда», - говорится в сообщении.

Медики зафиксировали у пострадавших ожоги средней тяжести.

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