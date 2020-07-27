РИАМО - 27 июл. Почти 20 мобильных телефонов изъяли у людей, содержащихся в следственных изоляторах в Подмосковье, в рамках внеплановых обысков, по данным фактам проводятся проверки, говорится в сообщении пресс-службы УФСИН России по Московской области.

Внеплановые обыскные мероприятия прошли в СИЗО-1 в Ногинске и СИЗО-4 в Можайске.

«В ходе проведенных обысков в СИЗО-1 изъяли пять мобильных телефонов, аксессуары к ним и две сим-карты. По итогам двухдневных обысков в СИЗО-4 было изъято 12 мобильных телефонов и одна сим-карта», - говорится в сообщении.

Обыски в изоляторах прошли в рамках совместных с МВД и ФСБ мероприятий по профилактике и пресечению преступлений, которые совершаются арестантами с помощью мобильных телефонов.

В первом полугодии 2020 года в Подмосковье пресекли 54 канала поступления в пенитенциарные учреждения запрещенных предметов, в том числе телефонов. С начала года силами сотрудников областного УФСИН предотвращено 19 случаев переброса арестантам мобильных телефонов, изъято 128 гаджетов.