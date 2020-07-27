РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. На улице Школьной в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска начали демонтаж незаконных построек, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Подрядная организация МБУ «ПКБ» 27 июля приступила к демонтажу незаконной постройки вблизи домов №№32/4, 34 на улице Школьной. Работы планируют завершить до 10 августа», - говорится в сообщении.

Также согласно постановлению администрации городского округа от 21 июля 2020 года принято решение о сносе самовольных построек по четырем адресам. В том числе в микрорайоне Климовск на улице Молодежная у дома №2, корпуса 1, 2, 3 (за спортивным центром «Темп»); улице Ленина у дома №25, улице Рожкова у домов №№2 и 4; в Первом проезде у дома №1.

Владельцам, имеющим правоустанавливающие документы на строения по этим адресам, необходимо в срок до 29 июля представить указанные документы в территориальное управление в микрорайоне Климовск на улице Ленина, дом №5, кабинет 205. Телефон для справок: 8(496)756-84-25.