РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июл. На контейнерных площадках подмосковных Люберец установят 200 новых баков, сообщается в группе регоператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» в соцсети «ВКонтакте».

«Мы закупили новую партию пластиковых контейнеров для сбора смешанных отходов и уже устанавливаем их в Люберцах. Сегодня переоборудовали пять контейнерных площадок. Всего нужно разместить 200 новых баков», - говорится в сообщении.

За все время работы регоператора в Люберцах компания разместила 3331 новый контейнер для смешанных отходов и 888 синих «сеток» для вторсырья.

Всего на территории Воскресенского кластера находится около 10 тысяч новых евроконтейнеров для смешанных отходов и более трех тысяч емкостей для вторсырья. Закупка и расстановка контейнеров продолжается.