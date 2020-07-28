РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 июл. «Мособлгаз» на газопроводе низкого давления в деревне Никифорово Щелкова временно приостановит подачу газа в домовладения во вторник с 9:00 до окончания ремонтных работ, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Просьба жителям перекрыть краны газовых приборов и обеспечить доступ работников филиала «Мособлгаза» в дома», - говорится в сообщении.

После окончания ремонтных работ на момент пуска газа нужно предоставить копию договора на техническое обслуживание газоиспользующего оборудования и газопроводов.

По всем вопросам можно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу по телефонам: 8(496)567-58-01 и 8(915)000-11-92.