РИАМО - 27 июл. ООО «Логистическая компания А», которому принадлежит консервный завод в деревне Родионовка подмосковного Серпухова, выписали административный штраф в размере более полумиллиона рублей за загрязнение реки Московки, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

О нарушении в ведомство сообщили представители администрации городского округа Серпухов, куда поступали многочисленные жалобы жителей на неприятный запах сточных вод.

«В ходе осмотра инспекторы Минэкологии установили, что рядом с консервным заводом происходит выброс мутных стоков, которые стекают по рельефу в Московку», - говорится в сообщении.

Специалисты установили, что в сточных водах имеется многократное превышение предельно допустимой концентрации фосфатов, аммоний-ионов, нефтепродуктов и железа.

Выяснилось, что собственных очистных сооружений у завода нет. Вывоз отходов производится по договору с серпуховскими коммунальщиками, однако с февраля отходы практически не вывозились и сбрасывались на землю.

Компания получила штраф в размере 550 тысяч рублей и предписание организовать систему водоотведения, соответствующую требованиям природоохранного законодательства.