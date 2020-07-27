РИАМО - 27 июл. Магазины и другие места скопления людей в Подмосковье должны быть обеспечены дезинфицирующими средствами, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

В понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства и с главами муниципальных образований. Губернатор отметил, что в регионе соблюдают все предписания Роспотребнадзора для недопущения распространения коронавируса.

«Меры безопасности, все, что связано со здоровьем наших жителей, - это приоритет. В местах скопления людей – магазинах, храмах, музеях - должно быть все необходимое для дезинфекции», - сказал Воробьев.

С начала пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 62 892 человек в Московской области. Победили болезнь 45 536 человек, скончались 1098 пациентов с Covid-19.

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27 ИЮЛЯ

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- В Подмосковье за минувшие сутки от коронавируса скончались 4 человека. За все время пандемии в регионе умерли 1098 Covid-пациентов.

- Глава ВОЗ предупредил, что пандемия коронавируса в мире набирает обороты. В настоящий момент, по данным ВОЗ, число инфицированных приблизилось к 16 миллионам, погибли свыше 640 тысяч человек с коронавирусом.

- Число новых случаев коронавируса в Москве за месяц сократилось на 7,5%. Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в столице на текущий момент составляет 238 641.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 635 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 139 случая заражения. В Москве - 694 случаев.

- За прошедшие сутки в столице скончались 13 человек с коронавирусом. Общее число погибших от Covid-19 в Москве достигло 4 411 челвоек.