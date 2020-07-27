РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. В подмосковном Подольске планируют провести круглый стол экспертов для сельхозпроизводителей по вопросам применения ветеринарных препаратов и улучшению качества животноводческой продукции, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Выездной семинар-совещание прошел в понедельник на базе ООО «Агроферма» в рамках реализации партийного проекта «Российское село» ВПП «Единая Россия». В нем приняли участие куратор проекта, предприниматель, кандидат в депутаты горсовета Глеб Козельцев, помощники депутатов совета депутатов Подольска Иван Филиппов и Юрий Папуша, директор ФГБУ Подольская МИС Владимир Колосов, директор ООО «Агроферма» Александр Морунов, главный ветеринарный врач АО «Агроперспектива ХХI век» Александр Качурин.

«В ходе совещания запланировали мероприятия по реализации партийного проекта «Российское село» на территории округа в августе 2020 года. Поступило предложение о проведении экспертного круглого стола сельхозпроизводителей по вопросам применения ветеринарных препаратов и улучшению качества животноводческой продукции. Участники ознакомились с работой комбикормовой установки КУ-2-1 производства АО «Слободской машиностроительный завод», обсудили перспективы сотрудничества и дальнейшие планы по реализации партийного проекта в Подольске», - говорится в сообщении.

На встрече Козельцев подчеркнул, что для «Агрофермы» важным является сотрудничество с Подольской МИС. Предоставляя базу для испытаний сельскохозяйственной техники, специалисты агрофермы имеют возможность лично оценить эффективность работы сельхозмашин. В 2019 году прошли испытания комбикормовой установки КУ-2-1, после которых в начале 2020 года было принято решение приобрести подобную установку в собственность предприятия. При этом использовали региональную субсидию на закупку сельскохозяйственной техники и оборудования. В рамках программы господдержки предприятие получило возврат средств в объеме 20% (НДС) от стоимости комбикормовой установки.

Качурин отметил взаимовыгодное сотрудничество по переходу на новый адаптивный тип кормления с использованием минеральных добавок.

«Это работа над здоровьем животных, их сохранностью и продуктивностью. В ООО «Агроферма» интенсивно идут по этому пути, закупают новую технику, оборудование. В итоге растут надои, повышается качество молока» - сказал Качурин.