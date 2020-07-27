РИАМО - 27 июл. За сутки в Подмосковье выявили 139 случаев заражения коронавирусом, при этом в 22 округах не выявлено ни одного нового случая инфицирования, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

По девять случаев заражения выявили за сутки в Химках и Балашихе, восемь – в Ленинском округе, по семь – в Королеве, Красногорске, Солнечногорске, по шесть – в Люберцах и Мытищах, по пять – в Истре, Реутове и Ступине, по четыре – в Долгопрудном, Подольске, Пушкине и Раменском.

По три новых случая инфицирования – в Домодедове, Котельниках, Наро-Фоминске, Сергиевом Посаде, Рузе, Щелкове, Серпухове, Фрязине и Электростали, по два – в Воскресенске, Можайске, Егорьевске, Краснознаменске, Орехово-Зуеве и Зарайске, по одному – в Богородском, Дмитрове, Кашире, Клину, Коломне, Лыткарине, Одинцове, Озерах, Протвине, Павловском Посаде.

Ни одного случая не выявили в Бронницах, Власихе, Волоколамске, Дзержинском, Дубне, Жуковском, Звездном городке, Ивантеевке, Красноармейске, Лобне, Лосино-Петровском, Лотошине, Луховицах, Молодежном, Пущине, Серебряных Прудах, Талдоме, Черноголовке, Чехове, Шатуре, Рошале (входит в городской округ Шатура), Шаховской, Электрогорске.

С начала пандемии в Подмосковье выявили 62 892 случая заражения коронавирусом, 45 536 человек вылечились, 1098 – скончались.

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Текстовая трансляция

27 ИЮЛЯ

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- В Подмосковье за минувшие сутки от коронавируса скончались 4 человека. За все время пандемии в регионе умерли 1098 Covid-пациентов.

- Глава ВОЗ предупредил, что пандемия коронавируса в мире набирает обороты. В настоящий момент, по данным ВОЗ, число инфицированных приблизилось к 16 миллионам, погибли свыше 640 тысяч человек с коронавирусом.

- Число новых случаев коронавируса в Москве за месяц сократилось на 7,5%. Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в столице на текущий момент составляет 238 641.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 635 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 139 случая заражения. В Москве - 694 случаев.

- За прошедшие сутки в столице скончались 13 человек с коронавирусом. Общее число погибших от Covid-19 в Москве достигло 4 411 челвоек.