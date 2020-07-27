РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 июл. Жители подмосковного Красногорска смогут ознакомиться с марками времен Великой Отечественной войны на онлайн-выставке Красногорского филиала Музея Победы, говорится в сообщении информационного центра музея.

«Красногорский филиал Музея Победы представил новую онлайн-выставку на своем сайте и странице в соцсети Facebook. В рамках проекта «Приближение. История в деталях» филиал разместил уникальную марку, выпущенную через месяц после начала войны. Она посвящена дню памяти Лермонтова (27 июля)», - говорится в сообщении.

Мини-выставка расскажет не только о юбилейной почтовой миниатюре, но и о судьбе марок в годы войны.

Марка достоинством 15 копеек сине-зеленого цвета с изображением портрета Михаила Лермонтова, выпущенная к 100-летию со дня смерти писателя в июле 1941 года, попала в фонды филиала из частной коллекции в 1993 году. Портрет поэта выполнен по рисунку художника Ираклия Тоидзе - автора всемирно известного плаката «Родина-мать зовет!».

«За годы Великой Отечественной войны в Советском Союзе вышли из печати более 150 почтовых миниатюр. Эти марки - сама история военных лет. Даже когда германская армия уже всей мощью обрушилась на советскую землю, в июле 1941 года печатная фабрика Гознака выпустила миниатюры памяти художника Василия Сурикова и поэта Михаила Лермонтова», - добавляется в материале.

Только 12 августа 1941 года трехмиллионным тиражом была издана первая агитационная советская марка «Будь героем!».

«Первую полноценную серию, охватывающую военную ситуацию в стране, почтовое ведомство выпустило в конце 1942 года», - заключается в материале.