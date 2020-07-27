Куда можно улететь с 1 августа и какие правила действуют для туристов в открытых странах

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Для полета в Турцию не потребуется справка об отсутствии коронавируса и виза – для россиян действует безвизовый режим на 60 дней. Во время полета пассажиры должны будут заполнить специальную форму, указав в ней следующую информацию:

– личные данные;

– номер кресла;

– адрес пребывания в Турции;

– контакты для связи;

– данные о симптомах.

По прилете в турецкий аэропорт перед прохождением паспортного контроля у прибывших пассажиров будут измерять температуру. В случае обнаружения подозрительных симптомов человеку сделают бесплатный тест на коронавирус. Если результат будет отрицательным, разрешат поехать в отель – обязательный двухнедельный карантин проходить не нужно. Если у пассажира выявят CОVID-19, его отправят в больницу. При отсутствии симптомов пройти карантин можно будет непосредственно в отеле – во многих из них оборудованы специальные изолированные зоны.

В обновленные медицинские страховки включили лечение в случае заражения коронавирусом. Их можно приобрести у туроператоров, в аэропортах или в специализированных страховых компаниях.

В крупных городах Турции, в том числе в Стамбуле и Анкаре, действует масочный режим. За его несоблюдение можно получить штраф в размере 900 турецких лир (около 9300 рублей). Подробнее с правилами посещения страны можно ознакомиться на сайте Посольства РФ в Турецкой Республике.

По данным на 27 июля в Турции выявлено 226 тысяч случаев заражения коронавирусом, при этом более 209 тысяч человек выздоровели, а 5,6 тысяч человек погибли.

Билеты в Стамбул можно приобрести у многих авиакомпаний: «Победа», Turkish Airlines, «Аэрофлот», «Пегасус». Прямых билетов в Анкару пока нет – в столицу летают через Стамбул.

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