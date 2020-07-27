Куда можно улететь с 1 августа и какие правила действуют для туристов в открытых странах

Возобновление авиасообщения
Правительство России приняло решение о возобновлении международного авиасообщения с рядом стран. С 1 августа туристы смогут полететь в Лондон, Стамбул и Анкару, а также на остров Занзибар. Регулярные и чартерные рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
Отменены и раннее действовавшие ограничения на количество пассажиров, прилетающих в Москву и регионы из Турции, Великобритании и Танзании.
Во избежание распространения коронавируса авиакомпаниям предписано соблюдать методические указания Федерального агентства воздушного транспорта. Прибывающие из-за границы пассажиры будут обязаны предоставлять результаты теста на коронавирус или проходить обследование в течение трех дней с момента прилета в Россию.
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Турция
Для полета в Турцию не потребуется справка об отсутствии коронавируса и виза – для россиян действует безвизовый режим на 60 дней. Во время полета пассажиры должны будут заполнить специальную форму, указав в ней следующую информацию:
– личные данные;
– номер кресла;
– адрес пребывания в Турции;
– контакты для связи;
– данные о симптомах.
По прилете в турецкий аэропорт перед прохождением паспортного контроля у прибывших пассажиров будут измерять температуру. В случае обнаружения подозрительных симптомов человеку сделают бесплатный тест на коронавирус. Если результат будет отрицательным, разрешат поехать в отель – обязательный двухнедельный карантин проходить не нужно. Если у пассажира выявят CОVID-19, его отправят в больницу. При отсутствии симптомов пройти карантин можно будет непосредственно в отеле – во многих из них оборудованы специальные изолированные зоны.
В обновленные медицинские страховки включили лечение в случае заражения коронавирусом. Их можно приобрести у туроператоров, в аэропортах или в специализированных страховых компаниях.
В крупных городах Турции, в том числе в Стамбуле и Анкаре, действует масочный режим. За его несоблюдение можно получить штраф в размере 900 турецких лир (около 9300 рублей). Подробнее с правилами посещения страны можно ознакомиться на сайте Посольства РФ в Турецкой Республике.
По данным на 27 июля в Турции выявлено 226 тысяч случаев заражения коронавирусом, при этом более 209 тысяч человек выздоровели, а 5,6 тысяч человек погибли.
Билеты в Стамбул можно приобрести у многих авиакомпаний: «Победа», Turkish Airlines, «Аэрофлот», «Пегасус». Прямых билетов в Анкару пока нет – в столицу летают через Стамбул.
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Великобритания
Ненадолго слетать в Англию у Россиян пока не получится – прибывших ждет обязательный двухнедельный карантин. Въехать в страну можно по туристической визе.
Перед полетом все путешественники должны заполнить специальную форму с указанием номера рейса и места пребывания в Великобритании. Сделать это можно не ранее 48 часов до отправления на сайте посольства. Штраф за отказ предоставления данных составляет 100 фунтов стерлингов (около 9 тысяч рублей).
Все прибывшие в Великобританию обязаны провести 14 дней в строгой изоляции – нельзя даже выходить в магазин. В случае нарушения карантина местные власти могут взыскать штраф в размере тысячи фунтов стерлингов (около 90 тысяч рублей).
Перед полетом в Великобританию нужно приобрести медицинскую страховку.
1 августа прямые рейсы до Лондона запускают компании «Аэрофлот» и British Airways.
По данным на 27 июля в Великобритании выявлено более 300 тысяч случаев заражения коронавирусом, около 1,5 тысяч человек выздоровели, а более 45 тысяч человек погибли.
Танзания
Самый экзотический вариант для отпуска в августе – курортный остров Занзибар в Танзании. Для посещения страны россиянам необходимо оформить визу. Сделать это можно через портал Иммиграционной службы Танзании или непосредственно при въезде в страну.
Правительство Танзании отменило обязательный двухнедельный карантин для прибывающих граждан. По прилете в аэропорт у пассажиров будут измерять температуру – в случае обнаружения симптомов ОРВИ заболевших могут поместить на карантин.
На время путешествия необходимо оформить медицинскую страховку.
Жители и гости страны должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
Прямых рейсов из Москвы в Танзанию нет – обычно летают с пересадкой через Стамбул или Лондон.
В Танзании, по данным на 27 июля, выявлено всего 509 случаев заражения коронавирусом, 189 человек выздоровели, а 21 человек погиб.
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