Куда можно улететь с 1 августа и какие правила действуют для туристов в открытых странах

Выберите населенный пункт в Московском регионе, чтобы персонифицировать настройки сайта (погода, новости)

МоскваПодмосковье

Б

Балашиха (г.о.)Бронницы (г.о.)Богородский городской округ

В

Воскресенск (г.о)Волоколамский городской округ

Д

Дзержинский (г.о.)Домодедово (г.о.)Дмитровский городской округДубна (г.о.)Долгопрудный (г.о.)

Е

Егорьевск (г.о.)

Ж

Жуковский (г.о.)

З

Зарайск (г.о.)

И

Истра (г.о.)Ивантеевка (г.о.)

К

Краснознаменск (г.о.)Клин (г.о.)Красноармейск (г.о.)Королев (г.о.)Котельники (г.о.)Кашира (г.о.)Красногорск (г.о.)Коломенский городской округ

Л

Лобня (г.о.)Ленинский городской округЛюберцы (г.о.)Лотошино (г.о.)Луховицы (г.о.)Лосино-Петровский (г.о.)Лыткарино (г.о.)

М

Можайский городской округМытищи (г.о.)Москва

Н

Наро-Фоминский городской округ

О

Орехово-Зуевский городской округОзеры (г.о.)Одинцовский городской округ

П

ПодмосковьеПавловский Посад (г.о.)Подольск (г.о.)Пущино (г.о.)Пушкинский городской округПротвино (г.о.)

Р

Рошаль (г.о.)Реутов (г.о.)Рузский городской округРаменский городской округ

С

Ступино (г.о.)Серпухов (г.о.)Солнечногорск (г.о.)Серебряные Пруды (г.о.)Сергиево-Посадский городской округ

Т

Талдомский городской округ

Ф

Фрязино (г.о.)

Х

Химки (г.о.)

Ч

Черноголовка (г.о.)Чехов (г.о.)

Ш

Шаховская (г.о.)Шатура (г.о.)

Щ

Щелково (г.о.)

Э

Электросталь (г.о.)Электрогорск (г.о.)
+22˚C
      
ВходРегистрация
Следи за жизнью
Москвы и Подмосковья
ВходРегистрация
НовостиАкцентыИсторииЛюдиШпаргалкиИнтерактивФотоВидеоИнфографикаОпросыТемыСторизСообщить новость
Спецпроекты
Голосование по Конституции РФВсе о коронавирусеЛица ПобедыМосковские центральные диаметрыПуть-дорогаКорзинкаЛето в ПодмосковьеЗима в ПодмосковьеПресс-Центр
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ РеутовеВ ЩелковеВ КлинуВ КоломнеВ СолнечногорскеВ Серпухове
СторизФотоВидеоИнфографикаОпросыТемы
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ РеутовеВ ЩелковеВ КлинуВ КоломнеВ СолнечногорскеВ Серпухове
Спецпроекты
Голосование по Конституции РФВсе о коронавирусеЛица ПобедыМосковские центральные диаметрыПуть-дорогаКорзинкаЛето в ПодмосковьеЗима в ПодмосковьеПресс-Центр

Поиск

  1. Шпаргалки
  2. Куда можно улететь с 1 августа и какие правила действуют для туристов в открытых странах
Шпаргалки

Куда можно улететь с 1 августа и какие правила действуют для туристов в открытых странах

С какими странами Россия возобновила регулярное авиасообщение и какие правила действуют для прилетевших, читайте в материале РИАМО.
© РИАМО,   Александр Манзюк
1

Возобновление авиасообщения

  pixabay.com

Правительство России приняло решение о возобновлении международного авиасообщения с рядом стран. С 1 августа туристы смогут полететь в Лондон, Стамбул и Анкару, а также на остров Занзибар. Регулярные и чартерные рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Отменены и раннее действовавшие ограничения на количество пассажиров, прилетающих в Москву и регионы из Турции, Великобритании и Танзании.

Во избежание распространения коронавируса авиакомпаниям предписано соблюдать методические указания Федерального агентства воздушного транспорта. Прибывающие из-за границы пассажиры будут обязаны предоставлять результаты теста на коронавирус или проходить обследование в течение трех дней с момента прилета в Россию.

Как получить туристические компенсации за путешествия по России>>

2

Турция

© РИА Новости,   Михаил Фомичев

Для полета в Турцию не потребуется справка об отсутствии коронавируса и виза – для россиян действует безвизовый режим на 60 дней. Во время полета пассажиры должны будут заполнить специальную форму, указав в ней следующую информацию:

– личные данные;

– номер кресла;

– адрес пребывания в Турции;

– контакты для связи;

– данные о симптомах.

По прилете в турецкий аэропорт перед прохождением паспортного контроля у прибывших пассажиров будут измерять температуру. В случае обнаружения подозрительных симптомов человеку сделают бесплатный тест на коронавирус. Если результат будет отрицательным, разрешат поехать в отель – обязательный двухнедельный карантин проходить не нужно. Если у пассажира выявят CОVID-19, его отправят в больницу. При отсутствии симптомов пройти карантин можно будет непосредственно в отеле – во многих из них оборудованы специальные изолированные зоны.

В обновленные медицинские страховки включили лечение в случае заражения коронавирусом. Их можно приобрести у туроператоров, в аэропортах или в специализированных страховых компаниях.

В крупных городах Турции, в том числе в Стамбуле и Анкаре, действует масочный режим. За его несоблюдение можно получить штраф в размере 900 турецких лир (около 9300 рублей). Подробнее с правилами посещения страны можно ознакомиться на сайте Посольства РФ в Турецкой Республике. 

По данным на 27 июля в Турции выявлено 226 тысяч случаев заражения коронавирусом, при этом более 209 тысяч человек выздоровели, а 5,6 тысяч человек погибли.

Билеты в Стамбул можно приобрести у многих авиакомпаний: «Победа», Turkish Airlines, «Аэрофлот», «Пегасус». Прямых билетов в Анкару пока нет – в столицу летают через Стамбул.

Швейцария или Звенигород: угадай, где расположены подмосковные Альпы и Версаль>>

3

Великобритания

© wikipedia.org,Carlos Delgado

Ненадолго слетать в Англию у Россиян пока не получится – прибывших ждет обязательный двухнедельный карантин. Въехать в страну можно по туристической визе.

Перед полетом все путешественники должны заполнить специальную форму с указанием номера рейса и места пребывания в Великобритании. Сделать это можно не ранее 48 часов до отправления на сайте посольства. Штраф за отказ предоставления данных составляет 100 фунтов стерлингов (около 9 тысяч рублей).

Все прибывшие в Великобританию обязаны провести 14 дней в строгой изоляции – нельзя даже выходить в магазин. В случае нарушения карантина местные власти могут взыскать штраф в размере тысячи фунтов стерлингов (около 90 тысяч рублей).

Перед полетом в Великобританию нужно приобрести медицинскую страховку.

1 августа прямые рейсы до Лондона запускают компании «Аэрофлот» и British Airways.

По данным на 27 июля в Великобритании выявлено более 300 тысяч случаев заражения коронавирусом, около 1,5 тысяч человек выздоровели, а более 45 тысяч человек погибли.

Речные круизы из Москвы: 7 лучших маршрутов>>

4

Танзания

© Unsplash.com

Самый экзотический вариант для отпуска в августе – курортный остров Занзибар в Танзании. Для посещения страны россиянам необходимо оформить визу. Сделать это можно через портал Иммиграционной службы Танзании или непосредственно при въезде в страну.

Правительство Танзании отменило обязательный двухнедельный карантин для прибывающих граждан. По прилете в аэропорт у пассажиров будут измерять температуру – в случае обнаружения симптомов ОРВИ заболевших могут поместить на карантин.

На время путешествия необходимо оформить медицинскую страховку.

Жители и гости страны должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Прямых рейсов из Москвы в Танзанию нет – обычно летают с пересадкой через Стамбул или Лондон.

В Танзании, по данным на 27 июля, выявлено всего 509 случаев заражения коронавирусом, 189 человек выздоровели, а 21 человек погиб.

А ты готов поехать в Танзанию?>>

Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"

Федеральное агентство воздушного транспортаВизаПогибшиеПосольство РФАэропортыБольницыТуроператорыКоронавирус из КитаяТурцияПутешествияАвиакомпанииОтелиМоскваОРВИВеликобританияШтрафыАэрофлотОтпуск
Оцените этот материал:

Комментарии

Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии

Следующий материал
Загрузка...

На главной

Показать ещё