РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 27 июл. В школе №1 подмосковных Котельников к 1 сентября отремонтируют пищеблок, сообщил в своем Instagram-аккаунте глава округа Сергей Жигалкин.

«На еженедельном совещании губернатор Андрей Воробьев обратил внимание на организацию бесплатного горячего питания для школьников и приведение пищеблоков в соответствие. В нашем городе ремонт требуется пищеблоку школы №1 – он будет выполнен к началу учебного года», – написал Жигалкин.

Он добавил, что также планируется частичная замена оборудования пищеблока в школе №3.

«Кстати, напоминаю про «Родительский контроль». Проект будет действовать и в новом учебном году. Всем родителям рекомендую в нем принять участие», – заключил Жигалкин.