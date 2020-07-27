РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 июл. Девушка погибла, выпав с балкона одного из верхних этажей дома на Красногорском бульваре в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска, сообщил «РИАМО в Красногорске» представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В понедельник девушка 1997 года рождения упала с высоты на Красногорском бульваре. От полученных травм скончалась», - сказал представитель.

Он пояснил, что по предварительным данным, девушка выпала с общего балкона одного из верхних этажей в многоквартирном доме.

Обстоятельства происшествия выясняются.