РИАМО - 27 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание местных властей на важность коммуникации с потенциальными инвесторами и с теми компаниями, которые уже работают в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.
В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства и с главами муниципальных образований.
Ранее Подмосковье заняло пятое место в рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России. Национальный рейтинг состояния инвестклимата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики. Рейтинг составляется по 44 показателям.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии