РИАМО - 27 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание местных властей на важность коммуникации с потенциальными инвесторами и с теми компаниями, которые уже работают в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства и с главами муниципальных образований.

«Главы должны научиться заниматься доходной базой. У нас есть успешные примеры - это Одинцово, Черноголовка. Важно знать, как работают предприятия, с какими проблемами они сталкиваются, в чем им нужна помощь. Все должно быть абсолютно прозрачным. Это первоочередная работа», - сказал Воробьев.

Ранее Подмосковье заняло пятое место в рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России. Национальный рейтинг состояния инвестклимата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики. Рейтинг составляется по 44 показателям.