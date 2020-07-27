РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 27 июл. Объявлен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 3 542 квадратных метра в деревне Богослово городского округа Щелково, сообщается на сайте комитета по конкурентной политике Московской области.

На нем отсутствуют здания, сооружения и какие-либо объекты незавершенного строительства. На участке можно разместить промышленные базы, погрузочные терминалы и склады. Срок аренды составляет девять лет.

«Аукцион состоится 20 августа 2020 года. Начальная цена годовой арендной платы составляет 340 941,58 рублей», - говорится в сообщении.

Заявки на участие в аукционе принимаются на электронной торговой площадка РТС-тендер по адресу: www.rts-tender.ru до 17 августа, номер процедуры 38321.

Более подробную информацию об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, можно найти на едином портале торгов Московской области torgi.mosreg.ru.