РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 июл. Долг жителей подмосковного Красногорска за тепло и горячую воду превысил один миллиард рублей, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«По поручению губернатора Андрея Воробьева на особом контроле – соблюдение графика отключений горячего водоснабжения, а это во многом зависит и от нашей с вами, уважаемые жители, платежной дисциплины. На данный момент долг потребителей перед Красногорской теплосетью – больше миллиарда рублей», – написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Глава муниципалитета добавила, что приняла решение о выделении АО «Красногорская теплосеть» субсидии из муниципального бюджета в размере 100 миллионов рублей.

«Эти деньги направлены на частичное погашение долга за ресурсы перед ООО «Газпром межрегионгаз Москва», – пояснила Хаймурзина.

По ее словам, в ближайшие дни всем, у кого есть задолженность за тепло и горячую воду, придут отдельные платежки для ее оплаты.

«Выставит их МособлЕИРЦ, деньги пойдут напрямую в Красногорскую теплосеть. Всех, кто получил такую квитанцию, убедительно прошу проявить сознательность и погасить долг. В противном случае большая часть многоквартирных домов нашего округа может остаться без горячей воды», – отметила Хаймурзина.

Горячая линия МособлЕИРЦ: 8(496)245-15-99, АО «Красногорская теплосеть»: 8(495)665-52-61.

«Все мы хотим, чтобы в наших квартирах было комфортно. Но для того, чтобы дома были горячая вода, тепло и свет, за жилищно-коммунальные услуги нужно платить. Вовремя и в полном объеме», – заключила Хаймурзина.