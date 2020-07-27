РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июл. Субсидии для проведения дезинфекции могут получить малые и средние предприятия Люберец, прием заявок продлится по 15 августа, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Размер субсидии определен как сумма средств на расходы в целях проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий: первоначальные в размере 15 тысяч рублей и текущие, рассчитываемые как произведение 6,5 тысяч рублей на количество работников в мае 2020 года. Индивидуальные предприниматели без работников получат 15 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Выплаты предоставят для следующих отраслей: физкультурно-оздоровительная, гостиничный бизнес, общественное питание, бытовые услуги, дополнительное образование. Чтобы получить субсидию, нужно направить заявление в налоговую службу по месту нахождения организации или ИП по 15 августа 2020 года.

Подробная информация размещена на сайте Федеральной налоговой службы по ссылке.