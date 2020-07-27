РИАМО - 27 июл. В Москве из-за сильных дождей в понедельник образовались подтопления на некоторых участках дорог, автомобилистам посоветовали их объезжать, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Если вы на автомобиле, в ближайшее время лучше объезжать эти участки: Енисейская улица, 9, пересечение проезда Серебрякова и улицы Вильгельма Пика, улицу Бориса Голушкина, дом 2», - говорится в сообщении.

Кроме того, нужно объезжать участки: Дмитровское шоссе — 3-й Нижнелихоборский проезд, улицу Свободы, 37, Дмитровское шоссе — улицу Руставели, Дмитровское шоссе дом 67.

Кроме того, нужно объезжать улицу Докукина, дом 9, корпус 1, Сущевский Вал, 69, Шереметьевскую улицу, 41 (под Останкинским путепроводом).

Кроме того, автомобилистам рекомендуют избегать 2-й Ростокинский мост (под Ростокинским мостом (развороты под проспектом Мира)), улицы Бориса Галушкина,17, Сущевский Вал, дом 62, Академика Комарова, 5, проспект Мира, 92, строение 1 (съезд с ТТК на проспект Мира).

Городские службы работают над тем, чтобы быстрее устранить подтопления. Ситуационный центр ЦОДД следит в режиме реального времени за ситуацией на дорогах и передает все адреса подтоплений в соответствующие службы.

Уже восстановили движение на участке Большая Академическая - Северо-Восточная хорда, на Бутырской улице.

Восстановили движение трамваев на улице Академика Королева, движение автобусов, электробусов и трамваев на Дмитровском шоссе, улице Бориса Галушкина и проспекте Мира.