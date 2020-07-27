А ты готов поехать в Танзанию?
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В список стран, ставших доступными для россиян с 1 августа, неожиданно попала Танзания. Пройди викторину РИАМО и проверь, что ты о ней знаешь.
А ты готов поехать в Танзанию? (1/0)
Начнем с простого. Где находится Танзания?
А ты готов поехать в Танзанию? (2/0)
Как называют жителей Танзании?
А ты готов поехать в Танзанию? (3/0)
C населением разобрались, а как быть с коммуникацией? Какие языки признаны официальными в стране?
Английский и суахили
На английском танзанийцы общаются с представителями других странам, на суахили – между собой. Однако родным языком большей части танзанийцев является язык их этнической группы.
Португальский и масайский
Немецкий и танзанийский
Русский и квасио
А ты готов поехать в Танзанию? (4/0)
Как на языке суахили сказать «нет проблем»?
Сорун йок
Нема проблеми
Муамосиз
Акуна матата
Девиз Тимона и Пумбы действительно взяли из суахили.
А ты готов поехать в Танзанию? (5/0)
Какую религию исповедуют большинство танзанийцев?
Язычество
Христианство
По данным «Википедии», чуть больше половины жителей Танзании (55 — 60 %) являются христианами.
Ислам
Буддизм
А ты готов поехать в Танзанию? (6/0)
Какой город является столицей Танзании?
Алжир
Дар-эс-Салам
Додома
В прошлом столицей Танзании был Дар-эс-Салам – крупнейший город страны с многомиллионным населением. Однако в 70-х свой официальный статус он уступил городу Додома, расположенному в центре страны.
Танзаниа
А ты готов поехать в Танзанию? (7/0)
От общих знаний перейдет к пляжному отдыху. Где в Танзании можно искупаться?
А ты готов поехать в Танзанию? (8/0)
Перейдем к культурной части. Какая самая известная достопримечательность в Танзании?
Гора Килиманджаро
Высочайшая точка всего континента (5,875 метров над уровнем моря) – гора Килиманджаро – находится на северо-востоке Танзании.
Пирамиды Гизы
Памуккале
Водопад Виктория
А ты готов поехать в Танзанию? (9/0)
Занзибар – полуавтономная область Танзании. На ее территории в 1946 году родился известный вокалист. Кто это был?
Майкл Джексон
Фредди Меркьюри
Солист группы Queen родился 5 сентября 1946 года в Каменном городе — старейшем районе города Занзибара.
Пол Маккартни
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Пора попробовать что-то новое
Уроки географии не прошли для вас даром. Скорее всего, за контурные карты вы всегда получали хорошие отметки. С 1 августа у вас появится возможность закрепить полученные знания на практике.
Танзания – мой дом родной
Теперь понятно, благодаря кому Танзания попала в список стран, с которыми авиасообщение возобновляется в первую очередь. Вы турист, ценящий субэкваториальный климат и пляжи Индийского океана. Не удивимся, если в ваших наушниках частенько играет Фредди Меркьюри.
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