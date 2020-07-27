РИАМО - 27 июл. Столичные коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности из-за ливня с грозой и сильным ветром, аварийные бригады находятся на круглосуточном дежурстве, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Согласно прогнозу синоптиков, сегодня до конца дня в Московском регионе пройдут дожди, местами сильные, грозы с порывами ветра до 19 метров в секунду. За сутки ожидается до 20 миллиметров осадков», — сказал Бирюков.

Он добавил, что в Москве на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Бригады смогут оперативно выехать на место происшествия, если упадет дерево, будут повреждены линии электропередачи, рекламные конструкции, кровли зданий, дорожные указатели.

Бирюков добавил, что электросетевые организации должны подготовить все возможные источники аварийного питания.

В столице также приняли меры по недопущению скоплений воды, защите от порывов ветра. Жителей города призвали быть внимательными на улице.