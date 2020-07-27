РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 июл. Молодые жители подмосковного Красногорска могут бесплатно принять участие в форуме по трем направлениям 31 июля, сообщается в паблике МУ «Молодежный центр» в соцсети «ВКонтакте».

«Тридцать первого июля приходи в молодежный центр на пилотный форум SSD KRASNOGORSK, вход абсолютно бесплатный по предварительной регистрации! Восемь крутых спикеров будут прокачивать твои нейронные связи и тело на все 100% в течение целого дня», - говорится в сообщении.

Откроет форум ведущий, участник многих теле- и радиопроектов, участник группы «Дископровокация» Данила Стрельников. Специальный гость Максим Никитин расскажет, как начать свою проектную деятельность и развивать себя в соцсетях.

На форуме будут работать три направления. В блоке SOCIAL участников научат создавать и реализовывать проекты, добиваться поставленных целей, работать в команде и коммуницировать. Блок DANCE позволит прокачать свое тело и навыки танцев. В программе популярные танцевальные направления, а также правильная техника растяжки и аэробика.

«В блоке DIGITAL ты до невообразимых масштабов прокачаешь свой скилл в фотографии и социальных сетях, тебя ждет крутая техника съемки на мобильный телефон, основы технической стороны фото, личный бренд и техника продвижения в социальных сетях», - добавляется в сообщении.

Для регистрации необходимо написать на почту: ssdforum@ya.ru свои имя и фамилию, возраст, город проживания и выбранное направление.

«Количество мест на каждый блок ограничено - скорее регистрируйся!» - заключается в материале.

Форум начнется 31 июля в 10:00. Адрес молодежного центра: Красногорск, улица речная, дом №20, корпус 1.