РИАМО - 27 июл. Подготовка котельных в Подмосковье к работе в осенне-зимний период проводится на высоком уровне, при этом жителей необходимо своевременно информировать о сроках планового отключения горячей воды, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Губернатор региона Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов. Одним из обсуждавшихся вопросов стало летнее отключение горячей воды. Эта тема является особо актуальной для жителей.

«Технология подготовки к зиме такова, что нужно проверить все котельные, чтобы не было сбоев в осенне-зимний период. Работа в этом году ведется на более высоком уровне. Но жалобы приходят, поэтому важно, чтобы у жителей была полная ясность – отключение на 14 дней или на 10, если случается задержка, то объяснить, по какой причине», - сказал Воробьев.

Плановые отключения горячего водоснабжения начались в Московской области со 2 июля и продлятся до конца лета. Посмотреть сроки отключения в интересующем доме можно на интерактивной карте. Там же пользователи могут оставить жалобу на несоблюдения сроков отключения горячей воды.