РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 27 июл. В Домодедове 530 школьников стали обладателями знаков отличия ВФСК ГТО, сообщила начальник управления образования администрации городского округа Елена Болмазова.

«530 мальчишек и девчонок из общеобразовательных учреждений городского округа Домодедово стали обладателями знаков отличия ВФСК ГТО», - написала Болмазова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

164 полученных знака - золотые, 194 - серебряные, еще 172 - бронзовые.