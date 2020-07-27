РИАМО - 27 июл. Городские службы ликвидируют крупное подтопление на Дмитровском шоссе в Москве, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

Подтопление произошло в районе остановки «7-й автобусный парк» на Дмитровском шоссе. Река Лихоборка в этом месте сильно разлилась.

Для откачки воды на место прибыли насосные машины. Люди спасаются от воды на автобусных остановках. Некоторые пешеходы сняли обувь и закатали штаны, чтобы перейти дорогу вброд. Воды так много, что кое-кто из горожан устроил своеобразное купание.

Ранее москвичей предупредили о дожде с грозой в понедельник. Из-за обильных осадков местами в городе образовались подтопления. По прогнозам синоптиков, дождь в столице закончится после 21 часа.

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